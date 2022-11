Jojo flagra ex-marido com novo affair aos beijos e cai no choro

Faz menos de uma semana do término e a vida de solteiro de Lucas Souza já começa a reverberar na noite carioca. A coluna LeoDias descobriu que o militar foi visto com uma mulher na boate Vitrinni Lounge na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro no último sábado (29/10), mesmo dia em que anunciou a separação de Jojo Todynho.

E pior: a cantora viu tudo e caiu no choro.Segundo fontes da coluna LeoDias presentes na boate, Lucas estaria curtindo em um clima romântico. Horas depois, Jojo Todynho chegou ao local e flagrou a cena. Pessoas presentes relataram a esta coluna que a cantora ficou chocada com a cena e acabou caindo no choro.

Em suas redes sociais, a cantora demonstrou abatimento no domingo (30/10) e na segunda-feira (31/10), tendo feito stories deitado chegango até a afirmar que estava passando mal.