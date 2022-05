Jorge Jesus desembarca em Portugal e afirma: “Não volto ao Brasil”

O ex-técnico do Flamengo Jorge Jesus retornou a Portugal, nesse domingo (8/5), depois de ficar 11 dias de férias no Rio de Janeiro. Em Lisboa, assim que desembarcou, o treinador foi abordado pela imprensa local e questionado sobre uma possível volta ao país para trabalhar com clubes brasileiros. O português foi claro: “Não, não volto ao Brasil”.

Além disso, o canal local SIC perguntou sobre a situação de Jesus na Turquia. “Fenerbahçe? Talvez”, respondeu ele, deixando em aberto seu futuro. Considerado um dos grandes nomes recentes da história do Rubro-Negro, Jorge Jesus fez comentários polêmicos sobre Paulo Sousa, atual comandante do clube carioca, e se envolveu em uma situação desconfortável. Em suas declarações, o antigo técnico afirmou que queria retornar ao Flamengo e deu um prazo para que a diretoria do time se movimentasse para fazer uma proposta. metropoles