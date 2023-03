Jovem assassinado em Caiçara teria se envolvido numa briga durante festa em Logradouro-PB

Às 21:45h Policia Militar realizou a prisão de dois homes na noite deste domingo, após um deles ser flagrado de posse ilegal de munições e o outro com posse ilegal de arma de fogo, fato ocorrido durante diligências em decorrência de um homicídio em um bar no Parque da Lagoa na cidade de Caiçara-PB.

Por volta das 21:45h a guarnição do destacamento de Caiçara recebeu a informação de que estariam havendo disparos de arma de fogo em um bar no Parque da Lagoa. De imediato se deslocou até o local e se deparou com um homem até mugido com vários disparos de arma de fogo.

A vítima, é JOSÉ ANDERSON GONÇALVES DE OLIVEIRA, 24 anos, estava bebendo na companhia de mais dois indivíduos quando dois homens em uma motocicleta HONDA CG FAN vermelha aproximaram-se e mandaram que os presentes deitassem no chão, momento em que efetuaram disparos direcionados à vítima.

O local foi isolado e solicitado a presença do SAMU que constatou o óbito, subsequentemente fora acionada a Polícia Civil que, por sua vez, acionou o IPC para a realização de perícia de local de crime.

Após a remoção do corpo, a polícia dirigiu-se até a residência da vítima, e lá foi informada que ele teria se envolvido em uma confusão na Festa de São Sebastião em Logradouro-PB e que, desde então, vinha sofrendo ameaças por parte de um homem.

Em diligências a guarnição se dirigiu até a residência deste homem e lá, com a autorização do mesmo fora realizada uma busca domiciliar e no local visualizada partes dacarenagem de uma motocicleta CG FAN VERMELHA, o indivíduo relatou que possuía uma moto CG FAN vermelha e que esta estaria na posse de um amigo, amigo este que, segundo ele estava em sua companhia durante à noite, mas que não tinham relação com crime,no entanto, o suspeito admitiu ter tido uma desavença com a vítima na festa acima mencionada, relatou ainda que tinha um relacionamento com a ex-companheira dele.

Em posse destas informações, a guarnição deslocou-se até a residência do referido amigo, que fora localizado e indagado a respeito do que estava fazendo no horário do crime, este apresentou contradição em relação ao alegado pelo seu companheiro. Tendo inclusive, dito que não estava com a motocicleta deste, todavia, após autorização concedida pelo seu próprio pai a guarnição realizou busca domiciliar e encontrou uma 01 (UM) MOTOCICLETA HONDA CG 160 VERMELHA-SEM PLACA E SEM CARENAGEM, no quarto dele, ainda fora encontrado munições intactas e deflagradas, além de uma espingarda do tipo soca-soca.

O pai do suspeito assumiu a propriedade da espingarda, negando todavia a posse das munições (14 munições, calibre .32 deflagradas, 07 munições, calibre .32 intactas) as quais pertencia a seu filho.

Diante do flagrante da posse de arma de fogo e munições, pai e filho, juntamente com o material ilícito encontrado (arma e munições) foram encaminhados à delegacia e apresentados à autoridade policial para a lavratura do auto de prisão em flagrante delito por posse ilegal de marma de fogo(pai) e posse ilegal de munição(filho).

As diligências continuam no intuito de desvendar à autoria do homicídio bem como prisão dos envolvidos

