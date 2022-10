Jovem de 21 anos morre infectado por varíola do macaco em Minas Gerais

A Prefeitura de Pouso Alegre, a 403 km de Belo Horizonte, confirmou a morte de um jovem de 21 anos por varíola do macaco, ou monkeypox, na manhã deste domingo (09).

O paciente tinha comorbidades e morreu no Hospital das Clínicas Samuel Libânio, onde estava internado desde o dia 11 de setembro deste ano.

Atualmente, o município registra quatro casos confirmados, um em análise e 45 descartados.

A primeira morte confirmada pela doença no país foi no dia 29 de julho deste ano, de um homem de 41 anos, que estava internado em Belo Horizonte. No dia 15 de agosto foi registrada a primeira confirmação da doença em uma mulher no estado. A jovem de 26 anos estava grávida, deu à luz ao bebê e ambos ficaram em isolamento.

Até a última sexta-feira (07), Minas Gerais havia registrado 523 casos confirmados, 308 casos suspeitos, 132 casos prováveis e 1.546 casos descartados.

R7