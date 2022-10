Jovem é detido após publicar vídeo do voto nas redes sociais em Goiás

Goiânia – Um jovem de 18 anos foi detido neste domingo (30/10) após filmar o momento da votação, em Firminópolis, na região central de Goiás. O vídeo gravado e divulgado pelo eleitor nas redes sociais mostra quando ele aperta os botões na urna eletrônica e confirma o voto.

Nas imagens, o jovem escreve “Apertei esse 22 com tanta força, que o Lula sentiu meu dedo entrando no c* dele”.

Veja o vídeo:

O nome do rapaz não foi divulgado. De acordo com a Polícia Civil, o ato do jovem é crime eleitoral de divulgação de propaganda eleitoral de candidato e partido político.

Segundo a PC, foi lavrado um termo circunstanciado de ocorrência (TCO), pois o crime é de menor potencial ofensivo, e o suspeito foi liberado.

Metrópoles