Jovem é encontrado morto às margens de um rio em Cachoeira dos Guedes-PB

Jovem é encontrado morto às margens de um rio em Cachoeira dos Guedes na Paraíba

O corpo de um jovem de aproximadamente 20 anos de idade foi encontrado na manhã desde domingo (03) as margens de um rio, em um local conhecido como Roncadora, no Conjunto Alda Pimentel, próximo ao Distrito de Cachoeira dos Guedes, no município de Guarabira.

Segundo as primeiras informações do Guarabira Notícias, o jovem foi identificado por André Caranguejo, e é bastante conhecido na localidade.

A polícia esteve no local fazendo o procedimento de praxe e aguardando o IML para fazer a remoção do corpo. Ainda não se sabe qual foi a causa morte do jovem.

Fonte:ExpressoPB/ Por Patrícia Souza

