Jovem é encontrado morto dentro de casa em Santa Rita

Um homem de 33 anos, identificado como Antônio Adailton de Lima Barreto, mas conhecido como Tony Lima, foi encontrado morto pela família na tarde desta segunda-feira (29), na casa onde morava, no bairro Heitel Santiago, em Santa Rita, região metropolitana de João Pessoa. O corpo dele estava envolto em lençóis, ao lado da cama e havia muito sangue, segundo a polícia.

A família contou a polícia que o último contato da vítima com a família foi no últimos sábado (27). Como ele não entrou em contato com a família nos dias seguintes, dois dos seus irmãos foram até sua casa. para entrar no local eles pularam o muro. Uma das portas havia sido arrombada e uma moto que pertencia à vítima não foi localizada.

A vítima trabalhava em uma farmácia, morava sozinho e era o caçula de cinco irmãos. Os parentes da vítima afirmaram à polícia que a vítima nunca comentou sobre ter inimigos ou receber ameaças, e não tinham vício em drogas ou bebidas alcoólicas.

A Polícia Militar foi acionada e, em seguida, a perícia criminal. Procedimentos foram realizados a fim de apurar quais foram as circunstâncias que resultaram na morte do jovem. A Polícia Civil vai investigar o caso.

