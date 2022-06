Jovem é espancada e alvejada a tiros em Rio Tinto, na Paraíba

De acordo com as informações iniciais, a vítima foi espancada e alvo de disparos de arma de fogo.

Uma jovem foi espancada e alvejada a tiros na madrugada deste domingo (26), em Rio Tinto, no litoral norte da Paraíba.

De acordo com as informações iniciais, a vítima foi espancada e alvo de disparos de arma de fogo. Ela foi socorrida em estado grave por uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhada ao Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa.

Não há informações de possíveis suspeitos ou motivação do crime.

A Polícia Civil vai investigar o caso.

clickpb