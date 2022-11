Jovem é morto com mais de oito tiros à queima-roupa no bairro de Mandacaru

De acordo com as informações preliminares, Danilo Paulino de Souza​ teve a casa invadida e logo em seguida foi executado.

Um jovem de 19 anos foi morto na madrugada desta quarta-feira (9) dentro de sua própria casa com mais de oito tiros a queima-roupa. De acordo com as informações preliminares, Danilo Paulino de Souza teve a casa invadida e logo em seguida foi executado.

De acordo com a Polícia Militar, cerca de cinco pessoas ainda não identificadas, arrombaram o portão e invadiram a casa da vítima que fica localizada no bairro de Mandacaru. A vítima s era mais conhecido na comunidade pelo apelido de “Salgado” e já tinha passagem pela polícia por roubo e porte ilegal de arma. clickpb

