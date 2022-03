Jovem morreu eletrocutado quando tentava ajudar seu pai com extensão elétrica que pegou fogo, na Paraíba

Um jovem morreu nesta segunda-feira (28), na Paraiba, após sofrer um choque elétric. De acordo com informações, a vítima estava em casa, na zona rural do município de Catolé do Rocha, quando o pai dele tentava usar uma extensão elétrica, algo bastante comum nas residencias.

A extensão pegou fogo e o jovem foi tentar ajudar o pai, quando ambos sofreram uma descarga elétrica. Populares acionaram o Corpo de Bombeiros enquanto tentavam socorrer as vítimas.

As vítimas foram socorridas pela viatura no meio do caminho para o Hospital Regional de Catolé. O jovem não resistiu aos ferimentos e foi a óbito antes de dar entrada na unidade de saúde. Já o pai foi levado para o Hospital, mas o estado de saúde não foi divulgado.

O corpo de Vinícius foi encaminhado para o Numol de Cajazeiras para realização de uma perícia.

