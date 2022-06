Jovem sofre descarga elétrica em festa de São João na cidade de Piancó, Sertão da Paraíba

Acidente aconteceu na Festa de Santo Antônio 2022, em um camarote, e após isso, prefeitura proibiu estabelecimentos comerciais com freezers congeladores no entorno do evento.

Uma jovem de 20 anos sofreu uma descarga elétrica em um camarote durante uma festa de São João na cidade de de Piancó, Sertão da Paraíba, na madrugada deste sábado (11), por volta das 4h.

Ela foi socorrida por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para o Hospital Regional Wenceslau Lopes, dando entrada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A unidade ainda não atualizou o estado de saúde da jovem.

Ainda no sábado (11), a Prefeitura Municipal de Piancó emitiu um decreto proibindo durante o evento Festa de Santo Antônio 2022, estabelecimentos comerciais com freezers/congeladores no entorno do local de realização da Festa.

Conforme a decisão, os vendedores ambulantes regularmente e previamente cadastrados na Prefeitura Municipal de Piancó, situados nas imediações do evento, devem providenciar caixas térmicas e isopores para a comercialização de seus produtos.

Além disso, a Vigilância Sanitária Municipal, no caso de violação das decisões, deverá conduzir o infrator e apreender qualquer item proibido, para a tomada das medidas legais e administrativas cabíveis.

O decreto considera que cabe à Prefeitura Municipal de Piancó a organização da tradicional Festa de Santo Antônio e zelar pelo bem e pela segurança de todos os participantes do evento.

Também leva em consideração a recomendação dos Bombeiros Civis para que não haja no entorno do evento freezers/congeladores, com fiação exposta e ainda, a necessidade de adoção de medidas operacionais e efetivas para a garantia da segurança da população.

clickpb