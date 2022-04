Juiz deixa a critério de Deolane ida à audiência com sem-teto. Entenda

A coluna LeoDias obteve, com exclusividade, a intimação que o Tribunal da Justiça de São Paulo encaminhou para a digital influencer e advogada Deolane Bezerra, nesta quinta-feira (14/4), após o sem-teto Givaldo Alves processá-la por difamação. Nela, o juiz responsável pelo processo dá à famosa o direito de escolher se irá se manifestar ou não sobre o caso.

“Notificamos a interessada Deolane Bezerra Santos, por mandado, para prestar esclarecimentos a respeito da presente interpelação, caso queira, no prazo de dez dias”, diz o mandato de notificação ao qual a coluna teve acesso. Ou seja, a decisão de comparecer a uma audiência ou apresentar resposta ao processo é da influencer.

No início deste mês, Deolane usou seu perfil oficial no Instagram para criticar a fama que Givaldo vem recebendo da mídia. A advogada chegou a dizer que o morador de rua não é um “admirador das mulheres” e sim um aproveitador.

Ele viralizou no país depois de ter sido agredido por um personal trainer do Distrito Federal. A agressão veio à tona depois que o professor físico flagrou sua esposa fazendo sexo dentro de um carro com o mendigo, que hoje já possui mais de 300 mil seguidores no Instagram e vem, inclusive, fazendo trabalhos como criador de conteúdo digital.

metropoles