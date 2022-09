Juliette encontra Demi Lovato e diz que não entendeu a conversa em inglês: ‘Eu só falava ‘I love you’’

‘Eu não sei [o que ela falou]. Era inglês e o meu amigo é que sabe. Ela falou: ‘Juliette, nossos fãs falam muito de você. Gostam muito da gente’, contou a ex-BBB, no Rock in Rio neste domingo (4).

A ex-BBB Juliette Freire se encontrou nos bastidores do Palco Mundo com Demi Lovato momentos antes de a artista americana se apresentar no Rock in Rio. Em conversa com o g1, ela disse que não entendeu nada da conversa, que foi feita em inglês.

“Eu acabei de encontrar a Demi e estou paralisada. Eu vim ver o show dela, de Justin [Bieber], de Iza. Minha primeira vez aqui. Eu não sei [o que ela falou]. Era inglês e o meu amigo é que sabe. Ela falou: ‘‘Juliette, nossos fãs falam muito de você. Gostam muito da gente’. Eu falava só ‘I love you”, disse a campeã do BBB 21.

Juliette disse também que veio ao festival para assistir os shows de Justin Bieber, Demi Lovato e Iza. Ela estava acompanhada de sua equipe de produção enquanto aguardava as apresentações.

G1