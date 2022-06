Junji Ito anuncia anime de terror da Netflix baseado em 20 de suas obras

Mangaká é famoso por ser um mestre do horror japonês

O mestre do horror japonês Junji Ito anunciou uma parceria com a Netflix para a produção de uma série animada baseada em suas obras. Segundo o autor, ele selecionou 20 histórias para serem adaptadas pela primeira vez em Junji Ito Maniac: Japanese Tales of the Macabre.

O mangaká confirmou alguns dos títulos que serão animados pela Netflix incluindo Tomie, Souchi e The Hanging Balloons. Confira o anúncio oficial abaixo:

from the horror master of manga comes a new anime series: JUNJI ITO'S MANIAC #GeekedWeek pic.twitter.com/2Yjco9okbM — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 8, 2022

Junji Ito Maniac: Japanese Tales of the Macabre será lançado pela Netflix em 2023.

