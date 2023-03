Justiça do RJ ordena soltura de modelo Bruno Krupp após STJ conceder habeas corpus

Em julho do ano passado, modelo atropelou e matou jovem João Gabriel, de 16 anos, quando dirigia a mais de 100 km/h, na Barra do Tijuca, no Rio de Janeiro

A Justiça do Rio de Janeiro determinou a soltura de Bruno Krupp depois do Superior Tribunal de Justiça (STJ) conceder habeas corpus ao modelo, que está preso desde agosto do ano passado.

Em julho, Krupp atropelou e matou o jovem João Gabriel, de 16 anos, quando dirigia a mais de 100 km/h na Avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca, na capital carioca.

“Em cumprimento a decisão do Superior Tribunal de Justiça, o juízo da 4ª Vara Criminal expediu ordem de liberação em favor de Bruno Fernandes Moreira Krupp”, informou o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro nesta quarta-feira (29).

Na decisão, o juiz pontuou a determinação do STJ que “concedeu a ordem para substituir a prisão preventiva por cautelares alternativas”.

O modelo deverá usar tornozeleira eletrônica, comparecer em juízo no início de todo mês, está proibido de deixar o país sem autorização judicial e deverá entregar seu passaporte. Por fim, Bruno Krupp teve o direito de dirigir suspenso e está proibido, por decisão judicial, de obter habilitação.

A defesa do modelo, em nota, “Bruno Krupp vem sendo indevidamente julgado, de forma antecipada, pelo impiedoso Tribunal da internet, em razão de informações inverídicas irresponsavelmente divulgadas nas redes sociais”.

“Foi tomada a decisão correta e adequada de colocar Bruno em liberdade, fazendo cessar o constrangimento ilegal a que vinha sendo submetido pela 4ª Vara Criminal do RJ e pela 2ª Câmara Criminal do TJRJ, que o mantiveram preso por oito meses por conta de um acidente de trânsito no qual evidentemente ele não agiu com a intenção de causar o trágico resultado, como reconhecido pelo STJ”, acrescentou.

“A defesa está confiante de que todas as circunstâncias dos casos em que Bruno está envolvido serão devidamente esclarecidas, de maneira a demonstrar a verdade e reverter toda a injustiça contra ele cometida”, concluiu o comunicado.

Fonte: CNN Brasil

