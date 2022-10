Justiça Eleitoral proíbe que Pedro Cunha Lima impulsione vídeos contra João Azevêdo na internet

Uma decisão judicial proibiu o candidato do PSDB ao Governo da Paraíba, Pedro Cunha Lima, de impulsionar vídeos no Youtube e em outras redes sociais com conteúdo negativo contra o seu adversário, o candidato do PSB João Azevêdo. A decisão foi dada por Rogério Roberto de Abreu, juiz auxiliar da propaganda eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB).