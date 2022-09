Justiça nega liminar de Gervásio Maia em pedido de direito de resposta após confusão em Guarabira

Gervásio Maia entrou com um pedido de direito de resposta argumentando a prática de propaganda negativa veiculada por emissora de rádio.

O desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos negou um pedido de liminar feito pelo deputado federal Gervásio Maia contra seu primo, Lauro Maia, após declarações feitas em uma emissora de rádio de Catolé do Rocha. De acordo com a decisão, que foi publicada nesta quarta-feira (21) pelo sistema do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB).