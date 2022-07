Kéfera abre shortinho e mostra tatuagem íntima sem calcinha: “meu pequeno leque”

Ela fez o desenho de um leque na altura do osso ilíaco, localizado na articulação do quadril.

Kéfera mostrou a nova tatuagem que fez em uma selfie em frente ao espelho compartilhada na manhã desta terça-feira (5). “Mi pequeño abanico (meu pequeno leque)”, escreveu a atriz, que atualmente mora em Madri, na Espanha. Ela fez o desenho de um leque na altura do osso ilíaco, localizado na articulação do quadril.

Depois de se declarar bissexual no ano passado, Kéfera explicou que muitos internautas passaram a questioná-la. “Não é uma coisa que me magoou, machucou ou deixou irritada. Mas é uma questão que sempre existe de uma pessoa bissexual. Existe essa cobrança: ‘Ah, você é mesmo? Então prova!’. As pessoas duvidam. Uma coisa é você viver para você, beijar quem você tem vontade. A outra coisa é você ter que começar a ter atitudes para se provar para os outros. Isso que é complicado.”

De acordo com a atriz, esse questionamento é seletivo. “Você não chega para uma pessoa que é hétero e não fica com ninguém na festa e fala: ‘Tem certeza que é hétero?’. É tanta norma em cima das coisas… Não é obrigado a fazer nada, muito menos para outras pessoas verem.”

Por ISTOÉ