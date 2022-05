Kiara Nóbrega, diretora do campus do IFPB, recebe Votos de Aplausos na Câmara

Na sessão ordinária desta quinta-feira (05), a Casa Osório de Aquino recebeu a diretora do campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Guarabira, professora Kyara Nóbrega Fabião, para prestigiá-la com Votos de aplausos. A propositura foi do vereador Ramon Menezes (MDB) e aprovada pelo plenário.

REQ. Nº 0499/22 Voto de Aplausos a Professora Kyara Nóbrega pela eleição de Diretora Geral do IFPB de Guarabira.

Em seu discurso, a gestora agradeceu aos parlamentares pela aprovação da homenagem – os Votos de Aplausos -, se dirigiu ao vereador Ramon Menezes (MDB) reiterando a gratidão pelo direcionamento do mérito e abordou sobre a fundação da instituição, bem como, fez relatos de como está a situação atual da unidade de ensino.

A professora teve recentemente o mandato renovado pela comunidade acadêmica com mais de 80% dos votos. Alguns vereadores cumprimentaram a reeleição reconhecendo o aporte do estabelecimento para a região polarizada por Guarabira, ao todo são 880 discentes e expansão em mais de 30 municípios.

Kyara reafirmou sobre o papel da educação na sociedade, da contribuição e parcerias que são desenvolvidas, de toda a infraestrutura que está sendo inserida ao campus.

Ascom – Câmara Municipal de Guarabira

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

Instagram



Curtir isso: Curtir Carregando...