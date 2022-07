O comerciante conhecido pelo nome de Ivanildo do Ovo, ficou desesperado ao ver o seu veículo ser destruído pelo fogo na madrugada desta terça-feira. Uma Kombi que ele utilizava como instrumento de trabalho foi destruída pelas chamas. O fato foi registrado na rua Delfino Cosme, no bairro do Nordeste em Guarabira.

Não há informações se o incêndio foi criminoso ou acidental. Os bombeiros controlaram as chamas e evitaram que se espalhassem pela rede elétrica ou para alguma residência.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

Instagram



Curtir isso: Curtir Carregando...