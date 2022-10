Laiane Pedroso! Ensaio ainda mais ousado com nova Bella da Semana

Florianópolis (SC) – 21 de outubro de 2022 – Laiane Pedroso está de volta ao Bella da Semana nos novos moldes da revista, muito mais ousada. Aos 19 anos, ela estreou seu primeiro ensaio na maior revista masculina do Brasil. Em 2022, ela retorna em uma versão mais mulher, ousada. Confira as fotos exclusivas do ensaio no site www.belladasemana.com.br.

Entre um look e outro, a modelo também contou alguns segredos para nossa equipe. Confira trechos da entrevista.

Para quem ainda não te conhece, fale um pouco sobre você:

Bom, sou divertida, amo viajar, estar com os amigos, sou aventureira, e amo viver a vida intensamente.

Descreva-se em três palavras:

Leal, positiva, sonhadora.

Além de modelo, você tem outra profissão?

Trabalho em um hotel para cachorros, um negócio familiar.

Quando o assunto é futebol, torce para algum time?

Não sou fanática por futebol, mas sempre torci pro Corinthians.

Qual parte do seu corpo você mais gosta?

Gosto do meu corpo todo, mas amo os meus olhos.

Essa é a segunda vez que você posa para o Bella da Semana. Qual a diferença entre esse novo ensaio e o antigo?

Vocês vão encontrar uma Laiane muito mais madura, e com certeza mais sensual!!!

Já fez ménage? Caso não, toparia?

Já fiz, e faria outra vez.

Conta pra gente o que deixa a Laiane muito excitada?

Beijos calientes. Meu pescoço é meu ponto fraco.

Você tem alguma fantasia erótica? Já realizou?

Dominação e submissão, sim já realizei.

Qual foi a maior loucura que você já fez?

Nadar nua em um rio às 3 horas da madrugada.

Já ficou com outra mulher? Ficaria?

Sou bissexual então, sim claro. Hahah

Você levou os fãs à loucura durante a transmissão do ensaio ao vivo. Como foi participar dessa experiência?

Foi incrível, me diverti muito, e fiquei super feliz com o retorno dos fãs, vocês merecem o melhor e dei o meu melhor por vocês!

Os assinantes da revista estão ansiosos pelo seu novo ensaio. Deixe um recado especial para eles:

Aos que aguardam o meu retorno, e aos que me conheceram agora, tenho certeza de que esse ensaio irá surpreender vocês, muito obrigada por todo o carinho, a Lai está de volta e só tenho uma coisa a dizer: Divirtam-se!!!

