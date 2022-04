Léa Toscano dá sinais de que não aprovou rompimento de Welington e Marcus Diôgo

A ex-prefeita de Guarabira, Léa Toscano, atual Secretária da Mulher, no governo de Marcus Diôgo, fez um discurso que chamou a atenção de quem convive no cenário político local. O discurso foi durante um evento da prefeitura, realizado na Praça do Novo Milênio. Ao que parece, Léa, não gostou das declarações dadas pelo vice-prefeito Welington Oliveira, que expôs as diversas falhas da administração, especialmente na saúde, e anunciou de forma oficial o seu rompimento com o prefeito. A entrevista de Welington foi no programa Manhã de Notícias, da TVMidia, apresentado por Michele Marques (A entrevista na íntegra está disponível no canal do youtube acesse o link e veja).

Durante sua fala, Léa fala em amor por Guarabira, amor pelo prefeito e pregou a união do grupo. Se por um lado, Welington não teve a aprovação de Lá, por outro ele teve a aprovação popular, pela postura adotada.

Veja:

