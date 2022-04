Lei Seca autua 56 motoristas por embriaguez durante a Operação Semana Santa na Paraíba

De acordo com o balanço do Departamento Estadual de Trânsito da Paraíba (Detran-PB),​​ foram abordados 278 veículos e realizados 316 testes de bafômetro, que resultaram na apreensão de 33 carteiras de habilitação (CNHs) e na remoção de 13 veículos aos pátios do órgão.

Por meio da Lei Seca, 56 motoristas foram flagrados dirigindo sob efeito de álcool, durante a Operação Semana Santa, deflagrada em conjunto com as demais forças de Segurança do Estado. De acordo com o balanço do Departamento Estadual de Trânsito da Paraíba (Detran-PB), foram abordados 278 veículos e realizados 316 testes de bafômetro, que resultaram na apreensão de 33 carteiras de habilitação (CNHs) e na remoção de 13 veículos aos pátios do órgão.

A operação ainda autuou 38 condutores em flagrante, pela prática de outras infrações ao Código de Trânsito Brasileiro (CTB). O balanço foi divulgado, nesta segunda-feira (18), pela Coordenação de Policiamento e Fiscalização do órgão.

O CTB prevê que os condutores de veículos flagrados sob efeito de álcool estão sujeitos à multa no valor de R$ 2.934,70 e podem responder a processo administrativo de suspensão do direito de dirigir por um ano. Em caso de reincidência, será cobrado o dobro do valor da multa e o infrator poderá responder por processo de cassação da CNH.

