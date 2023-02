Ler alivia estresse, estimula raciocínio e ajuda na organização mental

Um hábito milenar que ainda hoje tem seu valor reconhecido e é recomendado por especialistas, a leitura traz uma série de benefícios para a saúde mental. Uma pesquisa feita pela Universidade de Sussex, na Inglaterra, mostrou que seis minutos diários de leitura aliviam o estresse e as tensões. A atividade também está associada a uma melhora no funcionamento do cérebro e ajuda a desenvolver o senso crítico, estimular a imaginação e aprimorar a escrita e o vocabulário.

A leitura é terapêutica. A afirmação é da psicóloga do Hapvida NotreDame Intermédica, Michelle Costa, que detalha que a prática ajuda a ‘ativar’ a organização mental e emocional. Ler um livro tem sido cada vez mais recomendado em consultórios pela sua relação com a qualidade de vida e o bem-estar.

Para muitos, a dificuldade maior é conseguir manter o hábito – há quem consiga começar a leitura de um livro, mas com o passar do tempo, o desânimo e o marasmo são obstáculos que tornam a tarefa mais difícil. Segundo a psicóloga, inserir a atividade na rotina é uma questão de organização; quanto menos empecilhos tiver para que a leitura aconteça, mais fácil será que ela ocorra.

“Quando se organiza a rotina semanal, pode-se colocar alguns minutos do dia dedicados à leitura, preferencialmente em horários livres. É importante que seja sem obrigatoriedade, para que seja uma atividade prazerosa de ser praticada”, orienta.

Começar a ler na infância aumenta ainda mais as chances de se tornar um leitor quando adulto. A fase inicial da vida é também o melhor momento para inserir um hábito, que depois de estabelecido, tem mais chances de ser levado para o futuro.

Conforme a psicóloga do Hapvida NotreDame Intermédica, nessa fase, os pais são os responsáveis por estimular e incentivar a criança. “O ideal é que inicialmente essa leitura seja feita em família, de forma lúdica, como uma brincadeira familiar. Assim, desperta o interesse da criança e a leitura vira um hábito prazeroso”, conta.

Outros benefícios – Uma pesquisa feita na Universidade de Toronto apontou que a leitura ativa regiões do cérebro que realizam funções como decifrar, compreender, analisar, generalizar e sintetizar. Já um estudo da Universidade de Yale ressaltou um aumento na expectativa de vida de quem lê cerca de 3 horas por semana. Há ainda redução das chances de desenvolver demência, conforme uma publicação da Universidade de Rush, na ‘Neurology’, um conceituado jornal de neurologia, que revelou que pessoas que têm o hábito da leitura preservam por mais tempo as habilidades mentais.

