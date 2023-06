Lexa reata casamento com Guimê: “Vi dor e arrependimento sincero”

Lexa anunciou na noite desta sexta-feira (09) que reatou seu casamento com Mc Guimê. Na publicação com fotos de diversos momentos do casal, inclusive do seu casamento, a artista disse que foi um decisão “extremamente pessoal” e que acredita na “dor e arrependimento sincero” do funkeiro.

No post ela também disse “que sua vida pessoal sempre foi muito discreta” e que vivia um “casamento muito feliz e sem nenhuma polêmica”.

Juntos há 8 anos, o casal trocou alianças em uma cerimônia realizada pelo Padre Fábio de Melo, em maio de 2018, na Catedral da Sé, em São Paulo. Em outubro de 2022 eles anunciaram a primeira separação, mas reataram dois meses depois. A outra separação aconteceu após Guimê ser expulso do reality show ‘Big Brother Brasil’ no início do ano por acusações de assédio sexual contra a convidada mexicana, Dania Mendez.

Fonte: CNN Brasil

