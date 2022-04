Líder de facção criminosa é preso acusado de planejar ataque a tiros em João Pessoa

A prisão foi realizada pelo Batalhão de Operações Especiais (BOPE).

Um homem foi preso nesta segunda-feira (18) suspeito de ser o líder de uma facção criminosa, no bairro de Mandacaru, em João Pessoa. De acordo com a Polícia Militar (PM), ele estaria planejando um ataque a tiros na localidade com o objetivo de vingar o assassinato de dois jovens, que aconteceu na madrugada desta segunda-feira, no mesmo bairro.

Ainda segundo a PM, o preso seria líder de uma facção que estaria envolvida em confrontos na comunidade Bela Vista, no bairro do Cristo Redentor, em João Pessoa, e na cidade de Jacaraú, no Litoral Norte paraibano. Os ataques e assassinatos estariam ligados às disputas pelo tráfico de drogas , conforme os levantamentos feitos pela PM.

A prisão foi realizada pelo Batalhão de Operações Especiais (BOPE), após receber informações do local onde ele estava, no bairro dos Ipês. Com o suspeito, foi apreendida uma arma. Ele foi levado para Central de Polícia, no bairro do Geisel.