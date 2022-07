Lageiro Seco é a campeã do Festival de Quadrilha Juninas em Jacaraú

A sétima edição do Festival de Quadrilhas Juninas de Jacaraú – FEQUAJAC – aconteceu no último sábado (02), evento que faz parte do Circuito Junino e abertura da etapa do Arraiá do Interior no município.

Foi distribuído um total de R$6.500 reais em prêmios, onde premiou os três melhores lugares das quadrilhas, o melhor marcador, o melhor casal de noivos e o casal rei e rainha do milho. Cada quadrilha teve 25 minutos para realizar a sua apresentação.

Finalizou assim:

1º Junina Lageiro Seco – João Pessoa

2º Junina Dona Xita – Santa Rita

3ºJunina Manoel Cardoso – Belém

Destaques: Casal de reis, casal de noivos e marcador, todos que ganharam foi da lageiro seco.

