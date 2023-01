Liquidação do Magalu vende 250 000 travesseiros e 130 000 panelas de pressão em 5 horas

Maior queima de estoque de ano da companhia levou milhares de pessoas a formarem filas nas portas das lojas pela Brasil durante a madrugada desta sexta-feira, 6

São Paulo, 6 de janeiro de 2023 — O Magalu, empresa que está digitalizando o varejo brasileiro, já vendeu 250 000 travesseiros e 130 000 panelas de pressão nas primeiras cinco horas de Liquidação Fantástica. Em diversas lojas, os estoques desses produtos esgotaram antes do meio-dia. A maior promoção do ano da companhia levou milhares de pessoas a formarem filas na porta das lojas em todo o Brasil durante a madrugada e manhã desta sexta-feira, 6, mesmo com chuva e frio em diversas cidades.

Os ventiladores e liquidificadores também tiveram alta procura. No mesmo período, 36 000 e 31 000 unidades de cada item, respectivamente, foram comercializadas. Somando as ofertas em lojas físicas e nos canais digitais, são mais de 50 000 produtos com preços mais baixos. O evento, criado pela companhia em 1994, é um dos maiores e mais tradicionais saldões de início do ano do país.

Em Franca, cidade onde a empresa foi fundada, havia gente marcando lugar desde a tarde de quarta-feira, 4. Cenas parecidas foram registradas hoje em cidades de Minas Gerais, como Uberaba, do Rio de Janeiro, como Magé, Nova Iguaçu e a capital fluminense, e na capital e no interior paulista.

Produtos de diversas categorias estão com até 80% de desconto nas mais de 1 400 lojas físicas e em todos os canais digitais do Magalu. Marcas integrantes do ecossistema, como Netshoes, Época Cosméticos, KaBuM! e Consórcio Magalu, também oferecem descontos aos consumidores, durante o mês de janeiro.

Produto Preço à vista Preço até 10x no cartão

Travesseiro Ortobom R$ 10,00 à vista

Panela de pressão R$ 25,00 à vista

Colchão em Molas Ensacadas R$ 549,00 à vista

Box Casal R$ 250,00 à vista

Air Fryer Nell 2,4L R$ 239,00 à vista

Liquidificador R$ 79,00 à vista

Batedeira R$ 79,00 à vista

Ventilador 30cm R$ 79,00 à vista

Jogo de panelas Tramontina 10 peças R$ 229,00 à vista

Pneu aro 13 Goodyear R$ 299,00 à vista

Cerveja Budweiser 8 latas (cupom: CERVEJALF) R$ 19,00 à vista

Kit Lola Cosmetics Danos Vorazes R$ 119,00 à vista

Perfume Azzaro Masculino – 100 ml R$ 99, 00 à vista

Mochila R$ 59, 00 à vista

Tênis Adidas Lite Racer 3.0 R$ 149, 00 à vista

Creme Hidratante Corporal CeraVe R$ 55,00 à vista

Smart TV 50” 4K Vizzion R$ 1999,00 R$ 2099,50

Smart TV 32” Android Vizzion R$ 999,00 R$ 1099, 00

Smartphone LG K41S 32GB R$ 599,00 R$ 599,00

Smartphone Motorola G22 128GB R$ 999, 00 R$ 1099,00

Smartphone Samsung Galaxy M53 128GB 5G R$ 1599,00 R$ 1699,14

Smartphone Samsung S20FE 128GB 5G R$ 1799, 00 R$ 1899,50

Impressora Epson Ecotank L3250 R$ 999, 00 R$ 1099,00

Geladeira Continental Frost Free 370L TC41 R$ 2499, 00 R$ 2682,00

Lavadora Consul 12kg Cesto Inox R$ 1599,00 R$ 1599,00

Ar Condicionado Split 12.000 Btus Frio R$ 1699,00 R$ 1799,00

A mega promoção acontece no sistema “pegou, levou”, ou seja, o consumidor deve levar para casa os seus produtos, inclusive os de mostruário, na hora da compra. Nesta edição, cada loja tem ofertas de acordo com seu estoque – a disponibilidade e a quantidade de itens varia em cada ponto físico. Por isso, para impulsionar as promoções de cada localidade, os descontos estão sendo anunciados por meio de lives com influenciadores regionais.

No e-commerce, os clientes podem aproveitar promoções oferecidas pelos mais de 230 000 sellers do marketplace do Magalu.

Promoções das empresas do ecossistema Magalu

A Netshoes, maior e-commerce esportivo do Brasil, participa da Liquidação Fantástica de 2023 com preços até 80% menores em calçados, roupas, acessórios esportivos e bikes. Os itens de futebol estão com até 70% de desconto e top marcas como Adidas, Asics, Mizuno e Oakley têm valores especiais. Além disso, os clientes podem aproveitar descontos exclusivos para pagamentos no PIX.

A Época Cosméticos, maior e-commerce de beleza do Brasil, também disponibiliza preços especiais para o evento. Entre os destaques estão: kit Lola Cosmetics Danos Vorazes, creme hidratante corporal CeraVe, e perfume Azzaro masculino de 100ml, com até 60% de desconto.

O KaBuM!, e-commerce de tecnologia e games, participa da mega promoção com descontos de até 60% em dezenas de produtos de categorias como Hardware, Periféricos, Computadores, Portáteis, Áudio e Vídeo e Conectividade. Entre os destaques estão: Soundbar JBL Bar 2.1 Deep Bass, por R$ 1.099,99; Mouse Gamer Logitech G502 HERO, por R$ 169,99; e Fone de Ouvido Sem Fio Husky Technologies, por R$ 149,99.

Já o Consórcio Magalu, empresa de consórcios do Magazine Luiza, vai oferecer descontos nos planos de serviços – como viagens, cirurgias plásticas e reformas – e motos, durante todo o mês de janeiro. A taxa para os planos de serviços foi reduzida de 23% para 17%, sendo a taxa mensal de apenas 0,35% em planos de até 48 meses e créditos de 6 000 a 30 000 reais. Para o grupo de motocicletas, as taxas passaram de 25% para 18%, com taxa mensal de 0,22%, com créditos entre 16 000 e 25 000 reais e parcelas mensais a partir de 243,23 reais.

Sobre o Magalu

O Magalu é o maior ecossistema para comprar e vender no Brasil, uma plataforma digital, com pontos físicos e calor humano. Desde maio de 2011, a companhia é listada no Novo Mercado da B3. Nos últimos anos, fez diversas aquisições, consolidando sua presença nacional. Além de 1.400 lojas em 21 estados do país, o Magalu conta com mais cinco marcas online: Netshoes, Zattini, Shoestock, Época Cosméticos e Estante Virtual – além de milhares de sellers em seu marketplace, a plataforma de delivery AiQFome e um SuperApp com quase 38 milhões de usuários ativos. Atualmente, o Magalu emprega mais de 45 mil funcionários. Sua política de gestão de pessoas foi reconhecida com diversos prêmios.

