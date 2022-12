Uma loja que comercializa tintas na cidade de Guarabira, Agreste paraibano, foi assaltada na tarde desta segunda-feira (19). Dois elementos chegaram anunciando o assalto, rendendo clientes, funcionários e ate a dona do estabelecimento que estava no momento do assalto.

De acordo com as imagens das câmeras de segurança, os criminosos pularam o balcão o obrigaram os funcionários a repassar o que tinha no caixa.

