Lollapalooza: forte chuva derruba estrutura de metal e interrompe show

São Paulo — Uma forte chuva atingiu a cidade de São Paulo nesta sexta-feira (25/3) e interferiu na programação do festival Lollapalooza. O grupo inglês Wombats se apresentava no momento do temporal e precisou interromper o show.

Além disso, uma estrutura metálica caiu numa área onde pessoas circulavam. Há relatos de que um homem teria sido atingido e estaria recebendo atendimento médico, mas a informação ainda não foi confirmada pela organização do Lolla.

Às 15h48 o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo emitiu um alerta para alagamentos e chuvas fortes na zona sul, onde acontece o evento.

O evento começou nesta sexta e segue até o domingo (27/3) no Autódromo de Interlagos.

metropoles