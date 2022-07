Lula aconselha pegar dinheiro de auxílio e “dar banana” para Bolsonaro

Além disso, a proposta amplia benefícios já existentes, como o Auxílio Brasil, cujas parcelas passariam de R$ 400 para R$ 600, distribuídas a todo o público elegível, e o auxílio-gás, que garantiria a compra de um botijão a cada dois meses.

Lula ainda ironizou as constantes investidas de Bolsonaro ao falar sobre a adoção do sistema de pagamento por meio de Pix, que facilitou as transações bancárias.

“Não adianta fazer Pix, Pax, porque o povo quer saber o seguinte: tem dinheiro na conta para ele?”

“Orçamento secreto”

O petista disse também que pretende mudar a forma de destinar recursos da União para estados e municípios de classificou o chamado “orçamento secreto”, como a “a maior bandidagem que já fizeram em 200 anos de República” e comparou o esquema de emendas parlamentares lideradas pelos relatores do Orçamento com uma raposa cuidando de um galinheiro.

“Não é possível que a gente não esteja percebendo isso. Eu e o Alckmin vamos ganhar as eleições e vamos ter que discutir com o Congresso”, declarou.

“Não é o Congresso que administra o orçamento. O orçamento é administrado pelo governo”, reclamou o petista.

“Rico não rouba, pede para autoridades”

O petista, que vem realizando encontros com empresários, industriais e banqueiros no último mês, voltou a reclamar sobre as constantes cobranças para que ele apresente uma nova proposta de regime fiscal, visto que ele já prometeu acabar com a previsão constitucional do teto de gastos.

“Dizem que eu não gosto de empresários. Eu gosto, mas eles só falam de teto de gastos, teto de gastos, regime fiscal”, reclamou.

Ao falar da questão de segurança, o petista atacou a desigualdade social do país e o papel do Estado para prover o básico para as populações mais pobres.

“Se tiver rua calçada, tratamento de esgoto, a gente não tem porque ser violento”, destacou.

“Aqui em São Bernardo, o meu filho tinha que raspar o tênis na sarjeta para ir para escola com o tênis parecendo velho para o outro não roubar. Eu não posso achar que esse moleque que roubou é simplesmente um bandido, porque se a gente achar que um jovem de 15 ou 16 anos é um bandido, a sociedade não tem solução.

“Quando o rico rouba, é diferente. O rico não rouba, ele vai pedir para as autoridades. Mas depois ele não paga. Tem um ditado aqui no Brasil que diz que empresário bom é o aquele que deve.

Márcio França

Em evento deste sábado (9/7), o ex-governador Marcio França (PSB) confirmou sua pré-candidatura ao Senado, após desistir de disputar o governo de São Paulo, em favor do pré-candidato petista Fernando Haddad.

Ao discursar, ele lembrou que participou das conversas para convencer Alckmin a ajudar Lula a derrotar Bolsonaro.

“Eu perguntei ao Alckmin: Tem alguma chance de você concordar com o que está fazendo o Bolsonaro. Ele disse que não. Então eu pensei como é que eu vou ajudar, temos que ajudar a eleger o presidente Lula, o mais fácil e o mais rápido possível”.

“Combinado é combinado”

França disse ainda que sua decisão se baseou em um combinado com Haddad e Lula de que quem tivesse melhores condições de vencer as eleições deveria ser o candidato.

“Quem tivesse melhores condições para governar São Paulo teria que ser o candidato. Eu reconheci que ele (Haddad) tem, nesse instante, melhores condições. Isso porque ele tem uma pessoa incrível ao lado, dessas que não nasce toda hora. Não nasce muita gente como Lula”, disse França.

“Ninguém é obrigado a dar a sua palavra, mas combinado é combinado, deu a palavra, tem que cumprir”, disse França.

Metrópoles