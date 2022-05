Lula cai para 40,6% e Bolsonaro vai a 32%, aponta pesquisa CNT

Os resultados apontam que Bolsonaro tem reagido e subiu 4 pontos percentuais, enquanto Lula sofreu uma queda de 1,6 ponto percentual nos votos estimulados.

A Confederação Nacional dos Transportes (CNT) divulgou nesta terça-feira, 10, pesquisa sobre as intenções de voto dos brasileiros na corrida para a Presidência em 2022.

De modo geral, os resultados apontam que Bolsonaro tem reagido e subiu 4 pontos percentuais, enquanto Lula sofreu uma queda de 1,6 ponto percentual nos votos estimulados, uma queda, no entanto, dentro da margem de erro da pesquisa.

A lista de intenções de voto espontâneas (quando não são apresentados os nomes dos candidatos aos pesquisados) ficou configurada da seguinte forma:



Lula – 33,4%;

Jair Bolsonaro: 27,3%

Ciro Gomes: 3,8%

João Dória: 0,9%

André Janones: 0,5%

Outros: 1,2%

Branco/nulo: 5,8%

Indeciso: 27,1%

Já no caso da pesquisa do voto estimulado, quando o pesquisado pode ver o nome de todos os candidatos, as intenções de voto foram as seguintes:

Lula: 40,6% (42,2% na última pesquisa);

Jair Bolsonaro: 32,0% (28,0% na pesquisa anterior)

Ciro Gomes: 7,1% (6,7% na pesquisa anterior)

João Dória: 3,1% (1,8% na pesquisa anterior)

André Janones: 2,5% (1,5% na pesquisa anterior)

Simone Tebet: 2,3% (0,6% na pesquisa anterior)

Felipe d’Avila 0,3% (também 0,3% na pesquisa anterior)

Branco/nulo: 5,1% (6,2% na pesquisa anterior)

Indeciso: 7,0% (6,0%. na pesquisa anterior)

A pesquisa anterior foi realizada no mês de fevereiro de 2021 pela CNT.

Segundo Turno

Caso as eleições para a Presidência cheguem a um segundo turno, a pesquisa aponta que Lula venceria nos principais cenários:

50,8% votariam em Lula e 36,8% em Jair Bolsonaro em caso de uma disputa no segundo turno entre os dois candidatos; 9,2% votariam em branco ou nulo para este cenário.

44,2% votariam em Ciro Gomes e 37,8% em Jair Bolsonaro, em caso de uma disputa no segundo turno entre os dois candidatos; 14,6% votariam em branco ou nulo para este cenário.

38,8% disseram que votariam em Jair Bolsonaro e 33,9% em João Dória, em caso de uma disputa no segundo turno entre os dois candidatos; 22,4% votariam em branco ou nulo para este cenário.

39,6% disseram que votariam em Jair Bolsonaro e 30,5% em Simone Tebet, em caso de uma disputa no segundo turno entre os dois candidatos; 24,0% votariam em branco ou nulo para este cenário.

50,2% disseram que votariam em Lula e 16,5% em João Doria, em caso de uma disputa no segundo turno entre os dois candidatos; 28,7% votariam em branco ou nulo para este cenário.

50,3% disseram que votariam em Lula e 17,8% em Simone Tebet, em caso de uma disputa no segundo turno entre os dois candidatos; 26,4% votariam em branco ou nulo para este cenário

Outros indicadores

Além de pesquisar as intenções de votos dos cidadãos brasileiros para as eleições de 2022, a pesquisa da CNT também abordou uma série de outros temas.

Dentre eles, a pesquisa aponta que 45,7% dos ouvidos consideram a eleição presidencial de 2022 mais polarizada que a de 2018; 11,6% menos polarizada; e 34,2% da mesma forma que na de 2018.

Já quanto ao fato da polarização ser benéfica ou não ao país, 28,9% consideram a polarização benéfica; 41% consideram prejudicial; e 26,8% consideram indiferente.

Em relação a uma possível terceira via, ou seja, um candidato que não seja Lula ou Bolsonaro, a pesquisa aponta que 29,1% consideram pouco importante para o país o fortalecimento de um nome alternativo aos pré-candidatos Jair Bolsonaro e Lula à presidência de República; já 32,3% consideram isso importante e 30,6% acham que é muito importante.

Rejeição

Em relação à rejeição dos candidatos, 53,9% disseram que não votariam em Bolsonaro para presidente de jeito nenhum.

Já 44,1% disseram que não votariam em Lula de forma alguma.

Ciro Gomes tem rejeição maior que a de Lula: 48,2% dizem que não votariam nele de forma alguma.

Dados da pesquisa

A pesquisa foi realizada em todo o país entre 4 e 7 de maio de 2022.

Foram realizadas 2.002 e a margem de erro da pesquisa é de 2,2 pontos percentuais.

Para acessar outros indicadores levantados pela pesquisa, acesse a íntegra da 152ª Pesquisa CNT de Opinião.

Istoé Dinheiro