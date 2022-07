Lula cancela visita a João Pessoa prevista para o dia 4 de agosto

A agenda foi alterada e ele estará no dia 2, em Campina Grande, no Parque do Povo.

A informação foi dada pelo pré-candidato a deputado federal, Lenildo Morais, e confirmada ao ClickPB pelo presidente do PT na Paraíba, Jackson Macêdo, em primeira mão.

Jackson explicou ao ClickPB que, por questões de logística, houve a alteração do local e data da visita do pré-candidato a presidente da República à Paraíba.

“Por questões de logística e agenda do nosso presidente. O encontro da PB com Lula será na próxima terça feira (02/08), às 14h em Campina Grande. Vamos receber o melhor presidente da história do Brasil ! (sic)”, declarou Lenildo Morais.

Lula viria a João Pessoa para o evento organizado pelo PT na Paraíba no Busto de Tamandaré, na praia de Tambaú, na orla pessoense. A ideia do partido é reafirmar a aliança de Lula com o pré-candidato a governador, Veneziano Vital do Rêgo.

