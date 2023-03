LULA CHAMA 27 PARLAMENTARES DE 12 PARTIDOS PARA VIAGEM À CHINA. VEJA A LISTA

O Palácio do Planalto informou à Câmara a lista dos 20 deputados que foram convidados para acompanhar o presidente Lula (PT) na viagem à China no final deste mês. A comitiva que irá ao país asiático entre os dias 26 e 30 de março tem representantes de 12 dos 22 partidos com assento na Câmara. Também foram chamados sete senadores.

A delegação contará com a presença do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), do presidente da Frente Parlamentar Brasil/China, Fausto Pinato (PP-SP), e dos vice-presidentes da frente, os deputados Carlos Zarattini (PT-SP), Vander Loubet (PT-MS), Luiz Fernando Faria (PSD-MG) e Gutemberg Reis (MDB-RJ). O vice-líder do Governo no Congresso Nacional, Daniel Almeida (PCdoB-BA), e o líder do Governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), também acompanharão o presidente.

Também estarão na comitiva os líderes do PT, Zeca Dirceu (PR); do MDB, Isnaldo Bulhões Jr. (AL); do Cidadania, Alex Manente (SP); do PDT, André Figueiredo (CE); do Podemos, Fábio Macedo (MA); do Patriota, Fred Costa (MG); do PCdoB, Jandira Feghali (RJ); do Avante, Luís Tibé (MG); e o único representante da Rede, Túlio Gadêlha (PE).

Ainda foram convidados os deputados Eduardo da Fonte (PP-PE), Júlio César (PSD-PI) e Paulo Alexandre Barbosa (PSDB-SP). Ficaram sem representantes na comitiva PL, Novo, Pros, PSB, PSC, Psol, PV, Republicanos, Solidariedade e União Brasil. O convite foi formalizado nessa quarta-feira (15) em um ofício enviado pelo ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. As despesas de viagem dos deputados serão pagas pela Câmara.

Também foram convidados sete senadores para integrarem a delegação. Além do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), o Planalto também convidou o líder do Governo no Congresso Nacional, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), o presidente da Comissão de Relações Exteriores, Renan Calheiros (MDB-AL), o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, Vanderlan Cardoso (PSD-GO), e os senadores Jaques Wagner (PT-BA), Jussara Lima (PSD-PI) e Eliziane Gama (PSD-MA).

A viagem de Lula à China é um dos destaques da agenda internacional do presidente, que pretende retomar as relações com o gigante asiático após a gestão de Jair Bolsonaro (PL), que protagonizou junto a ministros de governo uma série de críticas ao parceiro econômico.

Confira a lista de deputados convidados:

• Arthur Lira (PP-AL) – Presidente da Câmara dos Deputados;

• Fausto Pinato (PP-SP) – Presidente da Frente Parlamentar Brasil/China;

• Carlos Zarattini (PT-SP) – Vice-Presidente da Frente Parlamentar Brasil/China;

• Vander Loubet (PT-MS) Vice-Presidente da Frente Parlamentar Brasil/China;

• Luiz Fernando Faria (PSD-MG) – Vice-Presidente da Frente Parlamentar Brasil/China;

• Gutemberg Reis (MDB-RJ) – Vice-Presidente da Frente Parlamentar Brasil/China;

• Zeca Dirceu (PT-PR) – Líder do PT na Câmara dos Deputados;

• Daniel Almeida (PCdoB-BA) – Vice-Líder do Governo no Congresso Nacional;

• Eduardo da Fonte (PP-PE);

• Júlio César (PSD-PI);

• Paulo Alexandre Barbosa (PSDB-SP);

• Isnaldo Bulhões Jr. (MDB-AL) – Líder do MDB;

• José Guimarães (PT-CE) – Líder do Governo na Câmara;

• Alex Manente (Cidadania-SP) – Líder do Cidadania;

• André Figueiredo (PDT-CE) – Líder do PDT;

• Fábio Macedo (Podemos-MA) – Líder do Podemos;

• Fred Costa (Patriota-MG) – Líder do Patriota;

• Jandira Feghali (PCdoB-RJ) – Líder do PCdoB;

• Luís Tibé (Avante-MG) – Líder do Avante;

• Túlio Gadêlha (Rede-PE) – Representante da Rede.

Confira a lista de senadores convidados:

• Rodrigo Pacheco (PSD-MG) – Presidente do Senado Federal;

• Renan Calheiros (MDB-AL) – Presidente da Comissāo Relações Exteriores;

• Jaques Wagner (PT-BA);

• Jussara Lima (PSD-PI);

• Eliziane Gama (PSD-MA);

• Randolfe Rodrigues (Rede-AP) – Líder do Governo no Congresso;

• Vanderlan Cardoso (PSD-GO) – Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.

Congresso em Foco

