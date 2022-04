Lula combina jantar com senadores do MDB e outros partidos em Brasília

Ex-presidente desembarca na próxima semana, na capital federal, onde também deve ter encontro com povos indígenas.

Em pré-campanha para as eleições deste ano ao Palácio do Planalto, o ex-presidente Lula (PT) aproveitará a viagem a Brasília na próxima semana para jantar com senadores aliados.

O encontro está marcado para a segunda-feira (11/4) e deve reunir senadores do MDB e de outros partidos de oposição e de centro que prometem apoiar o petista na eleição presidencial.

A reunião com os parlamentares deve acontecer na mansão do ex-senador Eunício Oliveira (MDB-CE), mesmo local onde Lula jantou com caciques emedebistas em setembro de 2021.

Como a coluna noticiou, o jantar vem sendo articulado desde o início de fevereiro, quando o senador Renan Calheiros (MDB-AL) se reuniu com o ex-presidente petista em São Paulo.

A ideia inicial era reunir nesse novo jantar apenas emedebistas. Para não constranger a senadora Simone Tebet (MS), presidenciável do MDB, Renan decidiu expandir o jantar a senadores de outras siglas.

A reunião acontecerá em meio à articulação de um grupo de senadores para instalar no Senado uma CPI para investigar possível esquema de corrupção no MEC.

Encontro com indígenas

Lula ficará em Brasília pelo menos até a próxima quarta-feira (13/4), dia em que encontrará com povos indígenas em um acampamento na zona central da cidade.

