Lula defende investigar financiadores de atos contra resultado da eleição

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse, nesta quarta-feira (9/11), que “é preciso detectar quem está financiando esses protestos que não têm pé nem cabeça”. O petista fez referência às manifestações antidemocráticas que ocorrem pelo país, de apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) que contestam o resultado das eleições.

“Essas pessoas que estão protestando não têm por que protestar; essas pessoas deviam dar graças a Deus pela diferença ter sido menor do que aquilo que nós merecíamos de voto”,

disse Lula.Lula se reuniu no Tribunal Superior Eleitoral ( TSE ) com o presidente da Corte, ministro Alexandre de Moraes . O petista passou o dia em Brasília, onde teve encontros com diversas autoridades. É a primeira visita do político à capital federal desde a vitória no segundo turno, em 30 de outubro.

A ida ao TSE foi o último compromisso público do presidente eleito no dia. Antes, ele se encontrou com os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF)