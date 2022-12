Lula diz que conversou com Putin e que Brasil busca ‘mundo sem fome e com paz’

Presidente eleito utilizou rede social para relatar contato com o presidente da Rússia. Putin teria desejado um ‘bom governo’ ao petista e manifestado interesse no ‘fortalecimento’ da relação.

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta terça-feira (20) que conversou com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e que o Brasil busca o diálogo com todos os países em “busca de um um mundo sem fome e com paz”.

De acordo com o petista, Putin teria desejado a ele um “bom governo” e manifestado interesse no “fortalecimento” da relação Brasil-Rússia.

“Conversei hoje [terça] com o presidente russo Vladimir Putin, que me cumprimentou pela vitória eleitoral, desejou um bom governo e o fortalecimento da relação entre nossos países. O Brasil voltou, buscando o diálogo com todos e empenhado na busca de um mundo sem fome e com paz”, escreveu Lula em uma rede social.

Putin já havia reconhecido a vitória de Lula na eleição presidencial de outubro deste ano.

Um dia após o segundo turno, em 31 de outubro, o presidente russo escreveu: “Espero que, trabalhando juntos, possamos garantir o desenvolvimento de uma cooperação russo-brasileira construtiva em todas as esferas”.

A Rússia é um importante parceiro comercial do Brasil. Os dois países integram o Brics com Índia, China e África do Sul. O Brics é um bloco de países com economias emergentes.

Putin manteve boa relação com os presidentes do Brasil nas últimas décadas. Inclusive, recebeu o presidente Jair Bolsonaro (PL) em fevereiro, pouco antes do começo da invasão militar à Ucrânia.

Guerra da Ucrânia

Após vencer as eleições, Lula recebeu os cumprimentos de Putin e do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.

Ao longo do ano, o petista deu declarações criticadas por autoridades ucranianas e tem reiterado a necessidade de se buscar uma saída pacífica para a guerra que se alonga há 10 meses.

Lula, inclusive, já declarou que pretende debater a situação do conflito na viagem que deve fazer ao EUA em 2023, quando terá um encontro com o presidente Joe Biden.

30 minutos de conversa

O g1 apurou que conversa de Lula e Putin por telefone durou cerca de 30 minutos. Putin acenou com a possibilidade de receber Lula em Moscou no próximo ano ou de se encontrar com o presidente brasileiro durante algum evento internacional.

Putin não virá à posse de Lula em 1º de janeiro. A representante russa será Valentina Matvienko presidente do Conselho da Federação Russa.

A assessoria de Lula não informou se a guerra na Ucrânia foi um dos temas discutidos com Putin.

G1