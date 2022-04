Lula diz que está feliz com apoios na Paraíba e que vai conversar com Lígia, João Azevêdo e Veneziano em busca de alianças

Apesar de dizer que pretende vir à Paraíba pessoalmente, o ex-presidente não revelou ainda a data que estará no Estado para tratar de alianças.

O ex-presidente Lula, pré-candidato do PT à Presidência da República, declarou em entrevista nesta terça-feira (26) que está feliz com a sua situação na Paraíba. “Tem muita gente boa querendo trabalhar conosco, querendo fazer aliança. Nós, obviamente que, eu não recuso voto”, declarou, durante entrevista coletiva a youtubers e veículos independentes.

Ele reforçou ainda que pretende conversar com todos os apoiadores de sua candidatura na Paraíba. “Sou amigo da vice-governadora. Conheço menos o governador, mas ele entrou no PSB. Sou amigo do Veneziano, tenho muitos amigos no MDB. Sou muito amigo de Ricardo Coutinho. Então eu quero chegar lá e fazer uma conversa com todo mundo. E se for possível pedir o apoio de todo mundo, quero o apoio de todo mundo”, ressaltou Lula.

Apesar de dizer que pretende vir à Paraíba pessoalmente, o ex-presidente não revelou ainda a data que estará no Estado para tratar de alianças.

