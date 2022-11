Lula diz que só pensará em nomes de ministros “quando voltar do Egito”

O presidente da República eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) , disse que ainda vai demorar para começar a anunciar seu time de ministros, apesar de a transição entre os governos já estar acontecendo. Em entrevista coletiva na noite desta quarta-feira (09/11), em Brasília, Lula afirmou que vai “começar a pensar” nos nomes quando voltar do Egito, o que só deve acontecer no final da semana que vem.

Lula viaja na próxima segunda (14/11) para a 27ª conferência do clima da Organização das Nações Unidas, a COP 27, a convite do governo do país sede do evento. O petista só deve voltar ao Brasil no sábado da mesma semana, dia 19 de novembro.

O futuro chefe do Executivo federal teve um dia de agenda intensa em sua primeira visita a Brasília após o fim das eleições. Ele se reuniu com os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), buscando mostrar que está aberto ao diálogo e negociando a melhor forma de abrir espaço no Orçamento do ano que vem para os planos de seu governo.