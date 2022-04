Lula diz que vai demitir 8 mil militares de cargos comissionados

afirmou o ex-presidente.

Essa não é a primeira crítica que Lula faz à presença maciça de membros das Forças Armadas no governo. Em discurso feito no Rio de Janeiro, na semana passada, o petista disse que “o Exército não serve para a política” e que deveria apenas “proteger a fronteira e o país de ameaças externas”.

declarou o petista.

“Contrarreforma”

Ao dialogar com integrantes do movimento sindical, Lula apontou que, na atual circunstância, há pouca capacidade de reação dos trabalhadores e pediu para que haja uma reação unificada das centrais. No próximo dia 13 de abril, a campanha do petista deve organizar uma plenária para discutir uma “contrarreforma” trabalhista.

“É importante que se tenha uma plataforma só”, disse Lula. “A partir dessa plataforma, nós discutiremos quais deputados vamos eleger.” “Se a gente não mudar o Congresso, será muito difícil a gente fazer o que a gente quer, que é uma contrarreforma”, completou.

“Pressão no Congresso

Lula ainda apontou que é necessário reestruturar a forma com que o movimento sindical pressiona o Congresso e se comunica. O objetivo dessas medidas consiste em fazer frente às ações de Bolsonaro nas redes.