Lula e João Azevêdo se encontram no Congresso do PSB, em Brasília

O evento vai até o dia 30

João Azevêdo reúne aliados em Brasília e avança diálogo com Aguinaldo

Cumprindo agenda na capital federal, o governador da Paraíba, João Azevêdo (PSB), aproveitou para reunir aliados em um jantar, na noite dessa quarta-feira (27). Entre os presentes, o deputado federal Aguinaldo Ribeiro e o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, ambos do Progressistas. Entre as missões em Brasília, o govenador tratou de avançar o diálogo para ter Aguinaldo como candidato ao Senado na sua chapa majoritária. O relato de quem estava presente no encontro é de que houve bastante entusiasmo entre o João e Aguinaldo.

Foto: Edcarlos Santana

Tratado como principal entrave para efetivação da aliança entre os dois, o Republicanos esteve representado pelo presidente estadual do partido, o deputado federal Hugo Motta (Republicanos). O presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, e o presidente estadual, deputado federal Gervásio Maia, participaram do encontro e terão outras agendas com o governador, como o Congresso Nacional do Partido. O evento, inclusive, é bastante aguardado porque será uma oportunidade de diálogo com o ex-presidente Lula (PT) e Geraldo Alckmin (PSB), na busca pela participação do PT no palanque de João Azevêdo na Paraíba.

Congresso PSB

O Congresso começa nesta quinta-feira (28), às 19h, com um ato político-cultural em homenagem aos 100 anos da Semana de Arte Moderna de 1922. No segundo dia de evento, seis grupos temáticos discutirão o documento final da “Autorreforma”. Às 20h, o escritor e poeta Antônio Carlos Queiroz fará uma aula-show sobre a Semana de Arte Moderna. No sábado, está prevista a votação final do documento da “Autorreforma” e a eleição para o diretório nacional e os conselhos de ética e fiscal para o triênio 2022 – 2025.

