LULA E SIMONE TEBET SE ENCONTRAM. RENAN FILHO FICA COM O MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conversa, na manha desta sexta-feira (23), com a senadora Simone Tebet(MDB-MS). Este é o primeiro encontro dos dois após o resultado do segundo turno. A conversa acontece em Brasília e deve formalizar o espaço que a senadora, que teve um papel decisivo no segundo turno, irá ocupar no novo governo.

Entre as opções para a senadora estão as pastas do Meio Ambiente, Planejamento e Cidades. Simone Tebet estava interessada no Ministério do Desenvolvimento Social, que cuida de programas como o Bolsa Família. A pasta, no entanto, ficou com o ex-governador do Piauí e senador eleito Wellington Dias.

O presidente eleito teve um encontro, nesta quinta-feira (22), com o presidente nacional do MDB, o deputado Baleia Rossi (SP), e os senadores Eduardo Braga (AM) e Renan Calheiros (AL). O novo líder do partido na Câmara, Isnaldo Bulhões (AL), também participou do encontro.

O MDB deve ocupar três ministérios no governo. Até agora, o único ministério fechado pelo partido é o dos Transportes, que ficará sob o comando do ex-governador e senador eleito Renan Filho (MBD-AL), filho de Renan Calheiros.

Na manhã desta quinta-feira (22), Lula anunciou 16 nomes, que se somam aos cinco divulgados inicialmente no dia 8 de dezembro. Restam ainda 16 cargos a serem preenchidos até a próxima terça-feira (27), quando ele apresentará a relação final. Além do MDB, o petista negocia a distribuição dos ministérios com partidos como o PDT, o União Brasil e o PSD.

Congresso em Foco

