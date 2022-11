Lula faz piada com os quatro dedos sobre a Copa: “Só fui até o tetra”

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez uma piada nas redes sociais com o baiano Josevaldo de Almeida Thomé, 45 anos, que viralizou por ter seis dedos em cada mão. O petista, que perdeu o mindinho da mão esquerda em um acidente de trabalho, brincou com o número de títulos da seleção brasileira em Copas do Mundo. “Só fui até o tetra, mas rumo ao Hexa!”, escreveu Lula, em um tuíte publicado nesta quarta-feira (23/11).

Só fui até o tetra, mas rumo ao Hexa! 🇧🇷https://t.co/pWwcdU8YYu — Lula (@LulaOficial) November 23, 2022

O presidente eleito foi torneiro mecânico e perdeu o mindinho da mão esquerda em um acidente em 1964 na metalúrgica Independência, em São Paulo, onde trabalhava. Uma das prensas havia quebrado, e ele colocou a mão na máquina para fazê-la voltar a funcionar.

Se, no caso de Lula, falta um dedo, o baiano Josevaldo tem de sobra. Por conta de uma anomalia não identificada, o técnico de manutenção de Conceição do Coité, a cerca de 200km de Salvador, tem seis dedos em cada mão.

A história dele foi contada em reportagem do G1. “Todos que me conhecem e sabem que tenho seis dedos em cada mão me chamam de hexa”, compartilhou. “Sempre que tem uma copa eu fico ansioso. A expectativa é de poder fazer o hexa usando uma mão só com o título conquistado”.

