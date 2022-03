Lula lidera em novas pesquisas e Bolsonaro segue em segundo lugar

PoderData: Lula lidera com 40%; Bolsonaro tem 30%; Ciro e Moro empatam

Na comparação com o levantamento anterior, que foi divulgado no dia 2 de março, Lula se manteve estável e Bolsonaro oscilou 2 pontos percentuais para baixo, no limite da margem de erro.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente Jair Bolsonaro (PL)

A pesquisa PoderData divulgada hoje pelo site Poder360 aponta que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) segue na liderança da disputa pela Presidência. Lula tem 40% das intenções de voto, enquanto o atual presidente Jair Bolsonaro (PL) tem 30%. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. As informações são do portal UOL. Na comparação com o levantamento anterior, que foi divulgado no dia 2 de março, Lula se manteve estável e Bolsonaro oscilou 2 pontos percentuais para baixo, no limite da margem de erro. Em terceiro lugar aparecem os ex-ministros Ciro Gomes (PDT) e Sergio Moro (Podemos), ambos empatados com 7%. Moro oscilou um ponto percentual para cima, também dentro da margem de erro. Na sequência, vem uma leva de pré-candidatos empatados com 2% das intenções de votos: João Doria (PSDB), Eduardo Leite (que está atualmente no PSDB, mas discute se candidatar pelo PSD), André Janones (Avante) e Simone Tebet (MDB). Assim como Moro, Simone Tebet oscilou um ponto percentual para cima, enquanto Eduardo Leite oscilou um ponto para baixo. Todos dentro da margem de erro. Luiz Felipe D´Ávila (Novo) aparece com 0%, tecnicamente empatado com os que têm 2%, no limite da margem de erro. A pesquisa do PoderData foi realizada de 13 a 15 de março de 2022, quando foram entrevistadas por telefone 3 mil pessoas a partir de 16 anos de idade. O levantamento foi feito em 265 municípios, das 27 unidades da federação. O intervalo de confiança é de 95% e o registro no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) é BR-00835/2022. Veja abaixo o cenário de 1º turno: Lula (PT): 40%

Jair Bolsonaro (PL): 30%

Ciro Gomes (PDT): 7%

Sergio Moro (Podemos): 7%

Eduardo Leite (PSDB): 2%

João Doria (PSDB): 2%

André Janones (Avante): 2%

Simone Tebet (MDB): 2%

Luiz Felipe D´Ávila (Novo): 0%

Brancos/nulos: 5%

Não sabem: 3% Segundo turno Lula X Bolsonaro O único cenário de segundo turno testado pelo PoderData foi o de Lula contra Bolsonaro, os dois primeiros colocados na pesquisa de primeiro turno. Neste caso, Lula venceria Bolsonaro. O petista aparece com 50% das intenções de voto, e Bolsonaro, com 36%. A diferença entre os dois é de 14 pontos percentuais, a mesma apontada há duas semanas. Lula (PT): 50%

Jair Bolsonaro (PL): 36%

Brancos/nulos: 12%

Não sabem: 2% Metodologia O PoderData é um instituto de pesquisa ligado ao site de jornalismo político Poder360. O instituto faz pesquisas por telefone de forma automatizada, usando o método IVR (Interactive Voice Response). Um robô liga para o telefone do eleitor, que escuta perguntas gravadas e as responde discando em seu telefone a opção desejada.

Quaest/Genial na CNN: Lula tem 45% e Bolsonaro, 25%; Ciro tem 7% e Moro, 6%

Pesquisa Quaest/Genial para as eleições presidenciais de 2022, divulgada em primeira mão pela CNN nesta quarta-feira (15), traz o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à frente, com 45% das intenções de voto no primeiro turno, seguido pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), com 25%. Depois, aparecem os candidatos Ciro Gomes (PDT), com 7%, e Sergio Moro (Podemos), com 6% das menções.

No cenário com o maior número de candidatos, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), figura com 2% das intenções de voto, mesmo percentual do deputado federal André Janones (Avante). Já Simone Tebet (MDB) registrou 1%, mesmo percentual do governador gaúcho Eduardo Leite, que teria que sair do PSDB para ser candidato. Felipe d’Avila (Novo) foi citado, mas não chegou a 1% das menções.

Além disso, 6% dos entrevistados afirmaram que votariam em branco/nulo ou não iriam votar. Outros 4% se declararam indecisos.

Primeiro turno

Intenção de voto estimulada para presidente

Cenário I

Lula (PT) – 44%

Jair Bolsonaro (PL) – 26%

Sergio Moro (Podemos) – 7%

Ciro Gomes (PDT) – 7%

João Doria (PSDB) – 2%

André Janones (Avante) – 2%

Simone Tebet (MDB) – 1%

Felipe d’Avila (Novo) – 0%

Branco/nulo/não vai votar – 6%

Indecisos – 5%

Cenário II

Lula (PT) – 45%

Jair Bolsonaro (PL) – 25%

Ciro Gomes (PDT) – 7%

Sergio Moro (Podemos) – 6%

João Doria (PSDB) – 2%

André Janones (Avante) – 2%

Simone Tebet (MDB) – 1%

Eduardo Leite (PSDB) – 1%

Felipe d’Avila (Novo) – 0%

Branco/nulo/não vai votar – 6%

Indecisos – 4%

Cenário III

Lula (PT) – 48%

Jair Bolsonaro (PL) – 28%

Ciro Gomes (PDT) – 8%

Eduardo Leite (PSDB) – 3%

Branco/nulo/não vai votar – 8%

Indecisos – 4%

Segundo turno

A pesquisa apresentou cinco cenários de segundo turno. Veja:

Cenário I

Lula (PT) – 54%

Jair Bolsonaro (PL) – 32%

Branco/nulo/não vai votar – 10%

Indecisos – 3%

Cenário II

Lula (PT) – 53%

Sergio Moro (Podemos) – 26%

Branco/nulo/não vai votar – 18%

Indecisos – 3%

Cenário III

Lula (PT) – 51%

Ciro Gomes (PDT) – 23%

Branco/nulo/não vai votar – 22%

Indecisos – 4%

Cenário IV

Lula (PT) – 56%

João Doria (PSDB) – 15%

Branco/nulo/não vai votar – 26%

Indecisos – 4%

Cenário V

Lula (PT) – 57%

Eduardo Leite (PSDB) – 15%

Branco/nulo/não vai votar – 24%

Indecisos – 4%

Metodologia

Esta edição da Genial/Quaest foi realizada por meio de entrevistas face-a-face com 2.000 entrevistados entre os dias 10 e 13 de março de 2022, com pessoas de 16 anos ou mais de todas as regiões do país.

A margem de erro estimada é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com um intervalo de confiança de 95%. Ou seja, se 100 pesquisas fossem realizadas, ao menos 95 apresentariam os mesmos resultados dentro desta margem.

Fontes: clickpb/cnn

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

Instagram