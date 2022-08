Lula não confirma ida a debate; Bolsonaro diz em almoço ainda avaliar presença

Na ocasião, segundo esses empresários, Bolsonaro explicou que avaliava se vale a pena a exposição a críticas e a ataques de adversários.

Os dois candidatos que lideram as pesquisas de intenção de voto para presidente ainda não confirmaram presença no primeiro debate na TV, marcado para o domingo (28), pela Rede Bandeirantes.

A assessoria do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que lidera a corrida ao Planalto, não confirma a ida do petista ao encontro, que será transmitido também pelo UOL, Folha de S.Paulo e TV Cultura.

Segundo relatos feitos à CNN, Jair Bolsonaro (PL) também não decidiu se irá comparecer. O tema foi mencionado em conversa durante almoço do presidente com empresários, na terça-feira (23). A integrantes do grupo, ele declarou que ainda não havia tomado uma decisão.

Na ocasião, segundo esses empresários, Bolsonaro explicou que avaliava se vale a pena a exposição a críticas e a ataques de adversários. O presidente já havia dito que compareceria aos debates que tivessem a presença de Lula, seu principal adversário.

Procurada pela CNN, a assessoria de imprensa da Rede Bandeirantes informou que tanto a equipe de Bolsonaro como a de Lula informaram que eles devem comparecer.

Na campanha à reeleição, a expectativa é que o presidente bata o martelo em definitivo até a sexta-feira (26). Para isso, deve conversar com o núcleo político de sua campanha.

Procurado para comentar o tema, o Palácio do Planalto ainda não respondeu.

Debate

As emissoras CNN e SBT, o jornal O Estado de S. Paulo, a revista Veja, o portal Terra e a rádio NovaBrasilFM formaram um pool para realizar o debate entre os candidatos à Presidência da República, que acontecerá no dia 24 de setembro.

O debate será transmitido ao vivo pela CNN na TV e por nossas plataformas digitais.

