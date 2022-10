Lula não deve vir à Paraíba durante o segundo turno, mesmo com prioridade para agenda no Nordeste

Essa semana, a agenda dele tem visitas próximas a João Pessoa como na capital pernambucana Recife, além de Salvador, Aracajú e Maceió, no entanto a Paraíba segue descartada da agenda de visitas do petista.

Com foco nos estados em que o segundo turno enfrenta acirramento entre os candidatos de esquerda e de direita, a agenda de comícios do candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva não prevê visita a nenhuma cidade da Paraíba.

Como apurado pelo ClickPB, nesta quinta-feira (13) em contato com a coordenação da campanha do petista, as agendas priorizam os estados do Rio de Janeiro, Bahia, Aracaju, Alagoas e Pernambuco nos próximos dias.

Essa semana, a agenda dele tem visitas próximas a João Pessoa como na capital pernambucana Recife, além de Salvador, Aracajú e Maceió, no entanto a Paraíba segue descartada da agenda de visitas do petista.

Quinta-feira, 13 de outubro de 2022



Sergipe

11h – Caminhada Aracaju

Credencimento de imprensa aqui:

Alagoas

16h – Caminhada em Maceió

Credenciamento de imprensa aqui:

Sexta-feira, 14 de outubro de 2022

Pernambuco

11h – Caminhada em Recife

Credencimento de imprensa aqui

