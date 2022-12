Lula parabeniza Argentina pelo título na Copa do Mundo: “feliz com a vitória dos vizinhos”

No texto, Luiz Inácio fiz estar “feliz com a vitória dos vizinhos argentinos”, enfatiza a importância do jogo para Lionel Messi e Di Maria e parabeniza os jogadores

O presidente eleito do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), publicou uma mensagem de felicitação à seleção argentina após a vitória do time na Copa do Mundo Qatar 2022. Conforme apurou o ClickPB, no texto, Luiz Inácio fiz estar “feliz com a vitória dos vizinhos argentinos”, enfatiza a importância do jogo para Lionel Messi e Di Maria e parabeniza os jogadores, comissão técnica da Argentina e o presidente Alberto Fernandéz.

“Grande jogo de Messi, que merecia muito, e Di Maria. Parabéns jogadores, comissão técnica da Argentina e meu amigo @alferdez”. O texto foi publicado Às 15h11, no twitter. Confira:

