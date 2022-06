Lula planeja ir ao Norte e fazer novo giro pelo Nordeste em julho

O ex-presidente Lula pretende intensificar as viagens de pré-campanha em julho. Segundo petistas, o planejamento para o mês inclui um giro pela região Norte e uma nova rodada de visitas a estados do Nordeste.

Logo no início de julho, Lula planeja viajar a Salvador para participar da tradicional festa do “2 de Julho”, dia em que os baianos costumam comemorar a independência do Brasil.

Nas semanas seguintes, o ex-presidente pretende visitar outras três capitais do Nordeste. São elas: Teresina (Piauí), Recife (Pernambuco) e João Pessoa (Paraíba).A ideia é de Lula é concluir um giro por todos os estados da região. Na semana passada, ele esteve no Rio Grande do Norte, Alagoas e Sergipe. Ficará faltando Maranhão e o Ceará. No final de junho, o ex-presidente planeja ainda ir ao Rio de Janeiro. A ideia é participar de um ato político no centro da capital fluminense, quando deve focar o discurso sobre a Petrobras e a indústria naval.

