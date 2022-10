Lula tem 53% dos votos válidos contra 47% de Bolsonaro, aponta Atlas

Nova rodada da pesquisa Atlas Inteligência, divulgada nesta segunda-feira (24/10), aponta o candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, com 53% dos votos válidos. Jair Bolsonaro (PL), que concorre à reeleição, tem 47%

Pela legislação brasileira, um candidato a governador ou a presidente é considerado eleito se obtiver maioria absoluta dos votos. Ou seja, mais da metade dos votos válidos – excluídos os votos em branco e os nulos.

No último levantamento, de 13 de outubro, o petista marcava 52,4% contra 47,6% do atual mandatário. Os números representam uma oscilação dentro da margem de erro.

A Atlas ouviu 4.500 pessoas, entre 18 e 22 de outubro, em 1.404 municípios. A margem de erro é de um ponto percentual, para mais ou para menos. O levantamento está registrado no TSE com o número BR-07340/2022.

Estimulada

No cenário estimulado, no qual os entrevistados dizem em quem vão votar com base em uma lista dos candidatos, Lula aparece com 52%, contra 46,2% de Bolsonaro. Os indecisos somam 1,8%.

Na sondagem anterior, Lula alcançou 51,1%. Já Bolsonaro, tinha 46,5%.

Metrópoles

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

Instagram