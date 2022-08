Lula terá 38 segundos a mais de tempo que Jair Bolsonaro no guia eleitoral deste ano

No primeiro turno das Eleições 2022, o horário eleitoral gratuito será exibido de 26 de agosto a 29 de setembro. Em caso de segundo turno, será transmitido de 7 a 28 de outubro. Para esse pleito, os dois candidatos com maior impacto nas pesquisas de opinião pública, o ex-presidente Lula (PT) e o presidente Jair Bolsonaro (PL) terão tempo de inserção nos guias eleitorais semelhante.

O candidato do PT terá 3 minutos e 23 segundos nas inserções, enquanto Jair Bolsonaro terá 2 minutos e 45 segundos. O tempo de cada um foi definido pela Justiça Eleitoral tendo como base as alianças feitas pelos partidos.

Na última eleição, Bolsonaro tinha apenas 8 segundos no guia eleitoral, mas agora com o apoio do PP e Republicanos, conseguiu aumentar seu tempo. Já Lula tem nove partidos em sua coligação e por isso ainda terá o maior tempo.

Com PSDB, Cidadania e Podemos em sua coligação, Simone Tebet (MDB) chega a 2 minutos e 25 segundos de tempo de TV. Soraya Thronicke terá acesso a 2 minutos e 14 segundos graças ao número de deputados federais eleitos União Brasil em 2018 é o principal fator para definir o tempo de cada candidato.

Veja o tempo de cada candidato no guia eleitoral

Lula (PT) – 3m23s

Bolsonaro (PL) – 2m45s

Simone Tebet (MDB) – 2m25s

Soraya Thronicke (União Brasil) – 2m14s

Ciro Gomes (PDT) – 52s

Roberto Jefferson (PTB) – 26s

FElipe D’avila (Novo) – 23s

Total de tempo: 12min30s

Eymael (DC)

Vera Lúcia (PSTU)

Sofia Manzano (PCB)

Leonardo Péricles (UP)

